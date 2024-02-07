Общие продажи "Ситидрайва" в 2023 году выросли на 66%

Они достигли 13 млрд рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Ситидрайв" в 2023 году увеличил общие продажи (gross merchandise value, GMV) на 66% по сравнению с 2022 годом - до 13 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Компания продолжает удерживать вторую позицию на рынке среди каршеринговых сервисов. GMV основного направления бизнеса показал рост более чем на 66% по сравнению с прошлым годом и достиг 13 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Количество поездок за этот период увеличилось в 1,5 раза и превысило 25 млн, на одну машину "Ситидрайва" приходится примерно семь поездок в день.

За 2023 год "Ситидрайв" увеличил парк автомобилей на 40% - до 15 тыс. машин. Всего сервис вывел на линию более 5,5 тыс. новых авто. На конец года в парке представлено 22 бренда, 50 моделей различных марок и уровней комфортности, а также 100 электромобилей.

Также сервис открыл дополнительную станцию технического обслуживания в Санкт-Петербурге. На данный момент СТО представлены в двух городах присутствия. Кроме того, в 2023 году компания начала продажи автомобилей из собственного парка.