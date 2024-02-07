Международные резервы РФ в январе снизились на 2,2%

На 1 февраля они составили $585,448 млрд

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 февраля 2024 года составили $585,448 млрд, что на 2,2% (или на $13,144 млрд) ниже показателя на начало января, говорится в сообщении ЦБ.

Валютные резервы за январь снизились на 1,99% - до $433,931 млрд. Стоимость монетарного золота в резервах уменьшилась за месяц на 2,79% и составила $151,516 млрд.

На 1 февраля 2023 года международные резервы РФ составляли $597,035 млрд.

О международных резервах

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.