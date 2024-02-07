Белоусов предложил утвердить критерии для производителей БАС для гражданского госзаказа

Вице-премьер отметил, что критерии будут уточнены ГТЛК совместно с Минпромторгом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов указал на необходимость оперативно утвердить критерии требований к производителям беспилотников для участия в реализации гражданского госзаказа. Об этом журналистам сообщили в секретариате Белоусова по итогам проведенного им заседания президиума правкомиссии по развитию отрасли беспилотных авиационных систем (БАС).

"В ходе заседания обсуждались требования к оценке производителей беспилотников по критериям ГТЛК и Минпрома для участия в плане гражданского госзаказа, который является составной частью национального проекта по развитию отрасли беспилотных авиационных систем. Речь идет о технических, кадровых и логистических условиях, которым должны будут соответствовать выбранные производители беспилотников. В целом предложенный подход был одобрен, по результатам обсуждения критерии будут уточнены ГТЛК совместно с Минпромторгом", - отмечается в сообщении.

Также Минпромторгу поручено оперативно уточнить представленный ранее перечень производителей по согласованным с ГТЛК критериям. Представители этих компаний примут участие во встрече с первым вице-премьером РФ на следующей неделе, добавили в секретариате.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов объявил, что ГТЛК станет консолидатором государственного гражданского заказа на беспилотную продукцию. Для выполнения компанией этой функции ГТЛК в 2024 году докапитализируют на 2,5 млрд рублей, сообщали ТАСС ранее в Минфине.

Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" (БАС) заработал с начала 2024 года. Объем финансирования нацпроекта в 2024-2026 годах составит 67,6 млрд рублей.