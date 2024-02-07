В Москве разработали устройство для идентификации объектов на расстоянии до 15 м

Устройство располагается около шлагбаума и пропускает определенные автомобили в специальные накопительные площадки, которые находятся недалеко от выхода из аэропорта

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Столичная компания разработала и начала производить RFID-считыватели, которые идентифицируют объект на расстоянии до 15 м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"В Москве работают более 60 предприятий в сфере микроэлектроники, на которых трудятся свыше 20 тыс. сотрудников. В последние годы компании активно наращивают выпуск изделий собственной разработки. Так, одна из них начала производство RFID-считывателей, которые работают на большой дистанции. Подобный прибор уже установили в аэропорту "Пулково" для ускоренного проезда автомобилей и такси", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что устройство, разработанное компанией SAUK, располагается около шлагбаума и пропускает определенные автомобили в специальные накопительные площадки, которые находятся недалеко от выхода из аэропорта. В автомобили помещают специальные радиометки, которые и считывает устройство на расстоянии до 15 м. Приборы также востребованы на складах и производствах для учета товаров, контроля доступа транспорта на закрытых территориях и парковках, а также в антикражных системах.

"Отечественное оборудование импортозаместило западную продукцию благодаря качеству, надежности и локализации производства. Считыватели и метки известных зарубежных марок перестают поставляться в Россию, а компании, установившие их ранее, сталкиваются с отказом от технической поддержки со стороны западных компаний", - добавили в департаменте.

Всего в столице работают более 4,2 тыс. промышленных площадок, на которых трудятся 725 тыс. человек. Ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов. Для масштабирования и развития промышленных производств в 2022 году был создан кластер фотоники и микроэлектроники, в который входят 57 ведущих компаний.