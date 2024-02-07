Путин указал на важность увеличения железнодорожных грузоперевозок на Восток

На совещании с правительством президент сообщил, что один из оперативных вопросов для обсуждения касается развития Восточного полигона железных дорог

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность увеличения железнодорожных грузоперевозок на дальневосточном направлении.

На совещании с правительством он сообщил, что один из оперативных вопросов для обсуждения касается развития Восточного полигона железных дорог. "Мы с вами должны достигнуть увеличения показателей перевозок на дальневосточном направлении. В текущем году она должна составить 180 млн тонн, а по итогам 2030-го [года] дойти до 210 [млн тонн]", - указал глава государства.

По словам президента, для того чтобы решить эти задачи, необходимо решить несколько вопросов, в том числе по электрификации Восточного полигона. "У нас есть определенные планы, соответствующая работа проводится по этому направлению", - отметил Путин и уточнил у вице-премьер РФ Александра Новака, в каком состоянии сейчас находится работа.