Таджикистан в 2023 году закупил в РФ 63% нефтепродуктов

Республика в 2023 году нарастила показатель закупок за рубежом на 11,6%

ДУШАНБЕ, 7 февраля. /ТАСС/. Таджикистан в 2023 году нарастил закупки нефтепродуктов за рубежом на 11,6%, или на 164,2 тыс. тонн по сравнению с показателем 2022 года. Об этом сообщил первый заместитель главы Антимонопольной службы республики Сафарали Курбонзода.

"По данным таможни, в 2023 году республика импортировала 1 млн 413 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму $892 млн по средней цене $631 за тонну, что на 164,2 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он на пресс-конференции.

Курбонзода добавил, что 63,3% нефтепродуктов были закуплены в России, 25,9% в Казахстане, 7,4% в Узбекистане, 2% в Туркмении, 0,7% в Белоруссии и еще 0,7% доставлены из других стран. Из указанного количества нефтепродуктов бензина за 2023 год в республику ввезли 348 тыс. тонн по средней цене $655 за тонну. По данным ведомства, в течение года цена в закупке выросла на 20%. "В декабре 2023 года средняя импортная цена одной тонны бензина составила $655, что по сравнению с январем этого года увеличилось на $131, или на 20%" - отметил первый замглавы ведомства.

Цены на АЗС в Таджикистане росли в течение 2023 года, республиканские СМИ неоднократно сообщали о подорожании бензина, дизтоплива и газа. В октябре 2023 года региональный портал SugdNews сообщал, что во втором по численности населения городе Худжанде приостанавливалось движение городских автобусов из-за резкого подорожания дизтоплива. В Антимонопольной службе рост цен на топливо на внутреннем рынке объяснили "нестабильностью цен в странах-экспортерах".

В феврале 2024 года на сетевых АЗС в Душанбе один литр бензина марки АИ-92 стоит около 10 сомони (82,8 рублей), один литр дизельного топлива - 11,6 сомони (96,1 рублей), один литр газа, который используется для заправки машин, стоит 6,6 сомони (54,7 рублей).