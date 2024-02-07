Новак: инвестиции в энергообъекты для Восточного полигона оцениваются в 1,4 трлн рублей

Из них профинансировано 440 млрд рублей, отметил вице-премьер

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Стоимость строительства и модернизации энергетической инфраструктуры для Восточного полигона, объединяющего Транссиб и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), оценивается в 1,4 трлн рублей, из которых профинансировано 440 млрд рублей, в том числе 273 млрд рублей за счет собственных средств компании "Россети". Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Общий объем инвестиций в строительство и реконструкцию энергетической инфраструктуры (Восточного полигона) составляет 1,4 трлн рублей. Из них уже профинансировано 440 млрд, в том числе 273 млрд рублей профинансировано за счет собственных средств компании "Россети" и 167 млрд рублей привлечено инвестиций в развитие генерирующих мощностей", - сказал вице-премьер.

Генеральный директор группы "Россети" Андрей Рюмин в ходе доклада отметил, что работы по первому этапу электроснабжения Восточного полигона завершены. "В рамках первого этапа мы построили высоковольтные трансформаторные подстанции суммарной мощностью свыше 3 ГВА и почти 3 тыс. км линий электропередач. Объем инвестиций в первый этап составил более 160 млрд рублей", - сообщил он.

По словам Рюмина, "Россети" уже ведут активное строительство инфраструктуры в рамках второго этапа электроснабжения. "Мы идем в соответствии с графиками, все выполним в срок", - добавил глава электросетевого холдинга.

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривал увеличение провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн. Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год, его планировалось завершить в 2024 году.