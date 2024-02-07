Путин указал на важность развития стойкомплекса и благоустройства в малых городах

Президент также обратил внимание на начало очередного голосования россиян по выбору объектов для благоустройства

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен темпами строительства жилья в стране и благоустройством в малых городах. Глава государств обратил внимание на начало очередного голосования россиян по выбору объектов для благоустройства.

На совещании с членами правительства Путин отметил эффективность работы отечественного строительного комплекса. "Рекордный объем жилищного строительства - такого еще никогда в нашей истории не было - 110 с лишним млн кв. м (за 2023 год - прим. ТАСС)", - констатировал президент.

По его мнению, "еще одно направление, на первый взгляд гораздо более скромное, но важное для людей, - программа формирования современной городской среды в малых городах и исторических поселениях". "Только в прошлом году в этой работе [онлайн-голосовании] приняли участие 14 млн человек, потому что мы в свое время правильно привлекли людей к выбору тех проектов - небольших, скромных, но очень нужных, важных для людей - по благоустройству территорий, прилегающих дворов и так далее", - подчеркнул глава государства. Он указал, что "с 15 марта по 30 апреля должно пройти еще одно голосование". Путин заслушал доклад министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина о подготовке.