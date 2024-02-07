На ЗАЭС заявили, что требования МАГАТЭ будут соблюдены с учетом соображений безопасности

Как отметил директор станции Юрий Черничук, ограничения связаны, в частности, с непосредственной близостью к фронту

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 7 февраля. /ТАСС/. Требования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будут соблюдены. Ограничения связаны только с безопасностью и непосредственной близостью к фронту, сообщил журналистам директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

"Мы декларировали и продолжаем декларировать полную открытость площадки. Ограничение, о которых они говорят, что их не пустили на те или иные объекты, связаны в первую очередь с обеспечением безопасности самих экспертов, потому что, напомню вам, что станция находится на линии боевого соприкосновения. Противник от нас в 4,5 км в ближайшей точке от того места, где мы сейчас находимся. Передвижение экспертов в те или иные зоны запрещено из соображений их безопасности, не более", - добавил Черничук.