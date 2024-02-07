Кириенко поручил к июлю закончить первый этап строительства "Тавриды. Арт" на Херсонщине

Первый заместитель руководителя администрации президента также дал распоряжение найти рядом с арт-кластером место для постоянного лагеря центра "Воин"

ГЕНИЧЕСК, 7 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время визита в Херсонскую область поручил к 1 июля завершить первый этап строительства филиала арт-кластера "Таврида" и летом принять первые смены. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации области.

"Первый заместитель руководителя администрации президента РФ совместно с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо провел осмотр строительных работ филиала арт-кластера "Таврида" в Херсонской области. Сергей Кириенко поручил к 1 июля текущего года завершить первый этап строительства для проведения молодежных смен, в которых будет участвовать в первую очередь молодежь из Херсонской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кириенко поручил найти рядом с арт-кластером место для постоянного лагеря Центра военно-патриотического воспитания "Воин".

Кластер "Таврида. Арт" располагается в Республике Крым, его развитие входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина "Таврида" преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт.

В октябре министр молодежной политики Херсонской области Игорь Астранин рассказал ТАСС, что резиденция арт-кластера, которую создают в регионе по поручению Кириенко, проведет первые смены в 2024 году, окончательно объект будет готов к 2025 году.