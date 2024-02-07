Гендиректор Metro выступил за продолжение работы в России

Штеффен Гройбель отметил, что продолжение ведения бизнеса на территории России отвечает интересам германской компании и ее акционеров

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Metro Штеффен Гройбель заявил, что продолжение ведения бизнеса на территории России отвечает интересам германской компании и ее акционеров. Об этом сообщил телеканал NTV.

По ее информации, Гройбель на ежегодном собрании акционеров Metro отметил, что совет директоров компании не принимает легкомысленных решений и регулярно анализирует ситуацию. Гендиректор Metro подчеркнул, что решения российских властей, касающиеся передачи государству управления рядом иностранных компаний в ответ на незаконную экспроприацию активов РФ за рубежом, укрепляют уверенность компании в том, что выполнение обязательств перед Россией отвечает интересам сети и ее акционеров.

Metro - компания, управляющая сетью магазинов мелкооптовой торговли. Основными рынками являются Германия, Франция, Россия, Италия, Казахстан и Турция. В отличие от многих западных компаний Metro не ушла с российского рынка после начала специальной военной операции РФ на Украине. По итогам 2021/2022 финансового года продажи компании в России выросли на 22,3 % в годовом выражении, до €2,9 млрд.