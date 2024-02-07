"Почта России" приостановила наземную доставку в Европу на два месяца

Почтовый оператор объяснил это "бюрократическими сложностями при оформлении наземных перевозок"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Почта России" временно доставляет посылки в 24 европейские страны только по воздуху - соответствующее уведомление появилось на сайте почтового оператора. В "Почте" ТАСС объяснили это "бюрократическими сложностями при оформлении наземных перевозок", наземная доставка возобновится в ближайшие два месяца.

В список этих стран, указанных на сайте, вошли: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

В то же время "Почта" продолжает доставлять посылки самолетами. Сроки авиационной доставки традиционно короче наземной, заверили в компании. Сейчас "Почта России" доставляет отправления в более 130 стран мира.

"Наземная доставка отправлений в Европу возобновится в ближайшие два месяца. Временное изменение способа доставки связано с бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению", - объяснили в "Почте России".