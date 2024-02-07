Microsoft обучит навыкам работы с ИИ 2 млн человек в Индии

Глава корпорации Сатья Наделла отметил важность того, чтобы Индия и США имели возможность сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, соблюдая все необходимые нормы и правила

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 февраля. /ТАСС/. Корпорация Microsoft намерена обучить навыкам работы с искусственным интеллектом (ИИ) 2 млн индийцев. Об этом заявил глава корпорации Сатья Наделла, который находится в поездке по Индии.

"К 2025 году Microsoft обучит навыкам работы с искусственным интеллектом 2 млн человек в Индии", - приводит слова Наделлы газета Business Standard. Глава корпорации не указал, что именно предполагает программа обучения.

"Индия - один из самых быстрорастущих рынков, и вы видите, в каком оживленном состоянии он находится", - сказал Наделла, который сам имеет индийское происхождение, выступая в Мумбаи. Он отметил прогнозы экономистов, согласно которым ВВП Индии к 2025 году достигнет $5 трлн во многом за счет развития технологий, использующих ИИ.

Наделла также указал на важность того, чтобы Индия и США имели возможность сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, соблюдая все необходимые нормы и правила.