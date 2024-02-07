Росатом отправил для АЭС "Куданкулам" оборудование для повышения КПД и надежности турбин

На стройплощадку направлены два комплекта сепараторов-пароперегревателей, отметили в пресс-службе госкорпорации

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Машиностроительный дивизион Росатома изготовил и отгрузил очередную партию оборудования для строящейся в Индии АЭС "Куданкулам". Как отмечает пресс-служба госкорпорации, на стройплощадку направлены два комплекта сепараторов-пароперегревателей, которые повысят КПД и надежность турбоустановки

"ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома) изготовил и отгрузил два комплекта сепараторов-пароперегревателей (СПП-1000-1) для пятого энергоблока АЭС "Куданкулам" в Индии", - сообщает госкорпорация. СПП предназначен для удаления влаги и нагрева до заданной температуры пара, отработавшего в цилиндре высокого давления и поступающего в цилиндр низкого давления турбины. Это оборудование длительного цикла изготовления - процесс производства одного комплекта длится в среднем восемь месяцев. Вес каждого такого аппарата в сборе (включая камеры и разделитель) составляет 162 тонны, его высота достигает порядка 14 м. Оборудование располагается в машинном зале энергоблока и входит в состав вспомогательных систем, повышающих КПД и надежность турбоустановки.

АЭС "Куданкулам" - крупнейшая в Индии атомная станция и флагманский проект российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества. АЭС расположена на юге Индии, в штате Тамилнаду. Заказчиком и оператором станции является Индийская корпорация по атомной энергии (ИКАЭЛ). Строительство АЭС "Куданкулам" предполагает возведение шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 суммарной установленной мощностью 6000 МВт. Энергоблоки №1 и 2 были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 годах и работают на номинальном уровне мощности. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы и завершаются поставки оборудования на блоках №3 и 4, а также сооружаются два энергоблока третьей очереди. Помимо строительства атомных энергоблоков, Росатом также обеспечивает поставки в Индию надежного и эффективного ядерного топлива для ВВЭР-1000, параллельно повышая эффективность эксплуатации этих реакторов за счет внедрения удлиненных топливных циклов.