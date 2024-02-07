БФУ и Росатом открыли лабораторию для подготовки специалистов для местной гигафабрики

Первые студенты приступят к работе на Калининградской гигафабрике уже в 2025 году

ТАСС, 7 февраля. Балтийский федеральный университет им. И. Канта (БФУ, г. Калининград) и Росатом открыли лабораторию химических источников тока, где будут готовить специалистов для будущей гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Ко Дню российской науки [8 февраля] Балтийский федеральный университет им. И. Канта и госкорпорация "Росатом" открыли лабораторию химических источников тока (ХИТ) на базе Высшей школы живых систем. Первые студенты приступят к работе на Калининградской гигафабрике уже в 2025 году", - говорится в сообщении. Новый научно-образовательный центр позволяет в уменьшенном масштабе воспроизводить весь технологический процесс производства литий-ионных аккумуляторов на гигафабрике.

Кроме копирования технологических процессов материальная база лаборатории ХИТ позволит проводить научные исследования и выполнять НИОКР по повышению удельной энергии аккумуляторных ячеек. Ученые со студентами займутся исследованием свойств электродных материалов литий-ионных аккумуляторов. Решение данных задач может существенно улучшить основные характеристики батарей, а именно емкость, эффективность работы, скорость зарядки и прочее. Как отмечается в сообщении, лаборатория укомплектована современным высокотехнологичным оборудованием. Одновременно заниматься в научном центре смогут до 16 студентов. Всего же активными пользователями современного лабораторного комплекса станут порядка ста студентов и аспирантов, которые обучаются по химическим программам.

"Программы по химии, которые вошли в "пилот" реформы высшего образования, стали по-настоящему "звездными". Стратегический партнер и работодатель в лице Росатома и его предприятий, перспектива трудоустройства на первой в России гигафабрике, современная лаборатория, оснащенная под конкретные научные проекты, - это новый статус, престиж профессии, гарантии успешного будущего выпускника БФУ. Уверен, что лаборатория ХИТ станет не только центром подготовки профильных специалистов, но и ядром кристаллизации для всего химического образования в регионе. В 2025 году мы продолжим развитие этого направления и планируем открыть более масштабный инновационный центр ХИТ на базе мирового кампуса "Кантиана", - приводятся в сообщении слова ректора БФУ Александра Федорова.

О гигафабрике в Калининградской области

Первая в России гигафабрика с проектной мощностью 4 ГВтч в год (общая емкость пускаемых устройств) позволит изготавливать продукцию мирового уровня - литий-ионные аккумуляторы, из которых затем будет производиться сборка аккумуляторных модулей. Предприятие обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а также будет выпускать стационарные системы накопления энергии для электросетевого комплекса и промышленных предприятий. В 2023 году в ходе Петербургского международного экономического форума был подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК) между ООО "Рэнера" (предприятие Росатома), Минпромторгом РФ, правительством Калининградской области и администрацией Неманского района Калининградской области, где будет создано производство литий-ионных аккумуляторных батарей. По условиям документа, Росатом до конца 2027 года обязуется провести глубокую локализацию выпускаемой на гигафабрике продукции, а федеральные и местные власти обеспечат стабильность условий ведения бизнеса и предоставят господдержку.