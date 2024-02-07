Ювелирный холдинг Sokolov получил предупреждение от петербургского УФАС

Ведомство обнаружило, что компания разместила на своей странице необъективную информацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдало предупреждение ювелирной компании Sokolov за размещение некорректной информации на официальном сайте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Санкт-Петербургское УФАС выдало филиалу акционерного общества "Соколов Джюэлри Холдинг АГ" (Sokolov) предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

Ведомство обнаружило, что компания разместила на своей странице необъективную информацию без подтверждения о том, что она "ювелирный бренд №1 в России", который "сегодня объединяет крупнейшее в Европе ювелирное производство", обладает "крупнейшим в Европе собственным производственным комплексом и розничной сетью из 300 фирменных магазинов".

"В данной информации нет указания на конкретные характеристики или параметры сравнения, имеющие объективное подтверждение", - отметили в ведомстве.

Компанию попросили удалить эту информации в срок до 8 марта.