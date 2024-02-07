Российско-румынский товарооборот сократился в 2023 году почти в пять раз

Посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин отметил, что также была приостановлена работа Российского центра науки и культуры в Бухаресте, резко сокращен персонал посольства, закрыта средняя школа при нем

БУХАРЕСТ, 7 февраля. /ТАСС/. Взаимный товарооборот между Россией и Румынией сократился в 2023 году почти в пять раз. Об этом сообщил на традиционной пресс-конференции по случаю приближающегося Дня дипломатического работника посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин.

"Достоверной информации о годовом объеме двусторонней торговли пока нет, - сказал он. - Однако из-за тысяч антироссийских экономических, финансовых, отраслевых и личных санкций ожидаем, что он не превысит $1 млрд (по сравнению как минимум с $4,6-4,7 млрд годом ранее)". Согласно данным Национального института статистики Румынии, за 10 месяцев 2023 года объем российского импорта составил 290,9 млн евро, а румынского экспорта - 206,4 млн евро.

"Последовательно придерживаясь евроатлантической солидарности, официальный Бухарест поддержал все незаконные с точки зрения международного права антироссийские санкции и прочно занял место в списке недружественных России государств", - отметил дипломат, подводя итоги развития двусторонних отношений в прошлом году. "Политический и дипломатический диалог фактически заморожен румынской стороной с момента начала СВО на Украине", - добавил Кузьмин.

Посол напомнил, что в 2023 году была приостановлена работа Российского центра науки и культуры в Бухаресте, резко сокращен персонал посольства, закрыта средняя школа при нем. "Единственным положительным моментом" в этом контексте дипломат назвал возмущение значительной части румынской общественности фактом преднамеренного лишения их доступа к сокровищам русского искусства и культуры.

"В прошлом году посольство неоднократно пыталось обратить внимание румынских властей на недопустимость поддержки военных усилий преступного неонацистского режима в Киеве, - сказал Кузьмин. - Особенно наши усилия были направлены на то, чтобы предупредить румынские власти о том, что возможное использование аэродромов на румынской территории для размещения и операций американских самолетов F-16 <...> против российского населения и вооруженных сил будет расценено в Москве как прямое участие в украинском конфликте".

Несмотря на антироссийскую кампанию в румынских СМИ, отметил посол РФ, количество румынских граждан, подавших заявки на гранты для обучения в российских университетах и на летних курсах русского языка, "превзошло ожидания".

Оказались по разные стороны правды

"Главной причиной резкого ухудшения сейчас двусторонних отношений является ход истории, в котором мы оказались по разные стороны правды", - сказал Кузьмин, отвечая на вопросы журналистов.

Дипломат отметил, что, "став членом НАТО, Румыния стала резко терять суверенитет и независимость во внешнеполитических решениях": поддержала антироссийские санкции, выступила с бездоказательными обвинениями России, а сейчас "гордится тем, что будет готовить украинских пилотов для самолетов F-16, которые способны нести ядерное оружие".

"Наши страны остаются близкими соседями, и объективно у нас есть все возможности для восстановления нормальных отношений", - подчеркнул российский посол, добавив, что остальное зависит от Бухареста.