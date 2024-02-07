Кабмин Литвы одобрил снижение акциза на газ в девять раз на фоне протестов фермеров

Он составит €41 за тонну

ВИЛЬНЮС, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Литвы одобрило предложение о снижении акциза на сжиженный нефтяной газ в девять раз, что было из одним требований январских протестов фермеров. Об этом решении сообщила пресс-служба кабинета министров по итогам его заседания.

"На заседании одобрено предложение снизить акциз на сжиженный нефтяной природный газ, используемый населением и субъектами бизнеса, до €41 за тонну", - информировала пресс-служба.

Инициативу теперь должен утвердить Сейм, который правительство просит рассмотреть вопрос в порядке особой срочности. После январских протестов фермеров, пригнавших со всей страны в столицу около 1,3 тыс. тракторов, парламент для решения проблем сельскохозяйственного сектора постановил созвать 12-15 февраля внеочередную сессию.

С января акциз на сжиженный нефтяной газ, который широко используется в сельском хозяйстве при сушке зерна, был повышен с €304 до €368 за тонну. Фермеры заявляли, что это самый высокий подобный акциз в мире.