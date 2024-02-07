На Ставрополье увеличат в три раза финансирование противопаводковых мероприятий

В новый перечень мер вошли 42 мероприятия на 5,9 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят 5,9 млрд рублей на новую программу противопаводковых мероприятий до 2030 года, сообщили в правительстве региона. Таким образом, объем финансирования увеличится в три раза по сравнению с предыдущей программой.

"В рамках планов, разработанных после паводка 2017 года, в крае выполнено 41 мероприятие на общую сумму 2,9 млрд рублей. Сформирован новый перечень мер до 2030 года. В него вошли 42 мероприятия на 5,9 млрд рублей", - говорится в сообщении управления пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

Масштабный комплексный план противопаводковых мероприятий разработали в регионе после майского паводка 2017 года, признанного сильнейшим за последние полвека. В 29 населенных пунктах было подтоплено более 2 тыс. жилых домов и более 3,5 тыс. придомовых территорий.

В 2024 году в регионе планируется реализовать 12 противопаводковых мероприятий стоимостью 158 млн рублей. Они включают в себя ремонты гидротехнических сооружений, расчистку русел рек, берегоукрепительные работы и так далее.