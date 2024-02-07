На Украине заявили о желании закрепить беспошлинную торговлю в соглашении с ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль приветствовал предложение ЕК продлить отмену таможенных пошлин для продуктов еще на один год

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Киев хочет добиться полной интеграции с рынком Евросоюза, в частности закрепления беспошлинного режима торговли. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, посетившим украинскую столицу.

"Наша цель - интеграция Украины с внутренним рынком ЕС, <...> наша общая задача - обеспечить открытую и безбарьерную торговлю, которая будет отвечать интересам производителей как Украины, так и ЕС", - сказал премьер.

Шмыгаль приветствовал предложение Еврокомиссии (ЕК) продлить отмену таможенных пошлин для продуктов с Украины еще на один год, до июня 2025 года. "Мы не только ожидаем быстрого одобрения этой инициативы всеми институтами ЕС, но и считаем важным закрепить этот полностью свободный режим торговли в самом соглашении об ассоциации", - сказал он. Украинский премьер также заявил о необходимости продлить соглашение с ЕС о грузовых автоперевозках, которое вызвало протесты польских дальнобойщиков.

ЕК 31 января предложила продлить отмену таможенных пошлин для Украины на один год, однако признала наличие неблагоприятного влияния на экономику ряда стран Евросоюза. Как пояснила Еврокомиссия, по наиболее чувствительным статьям - продуктам птицеводства, яйцам и сахару - предусмотрен так называемый механизм экстренной приостановки, который призван стабилизировать объем украинского импорта на уровне 2022-2023 годов. Теперь это предложение должны одобрить Совет ЕС и Европарламент, после чего оно сможет вступить в силу. Действие нынешней отмены пошлин истекает 5 июня. Эта мера была принята Еврокомиссией в июне 2022 года и продлевалась один раз.