Sollers за два года вложит более 5,5 млрд рублей в проекты в Ульяновской области

В 2023 году объем средств, вложенных компанией в создание новых и модернизацию существующих производственных мощностей, превысил в 1,5 раза показатель 2022 года

УЛЬЯНОВСК, 7 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций компании Sollers, которые она намерена вложить в проекты на территории Ульяновской области, в ближайшие два года превысит 5,5 млрд рублей. Об этом губернатор региона Алексей Русских сообщил в своем Telegram-канале.

"В ближайшие два года "Соллерс" планирует вложить более 5,5 млрд рублей инвестиций в проекты на территории Ульяновской области", - написал он.

По информации пресс-службы правительства Ульяновской области, в 2023 году объем средств, вложенных ПАО Sollers в создание новых и модернизацию существующих производственных мощностей, превысил в 1,5 раза показатель 2022 года.

Русских добавил, что правительство региона продолжит предоставлять различные инструменты поддержки. В их числе содействие в подборе кадров, помощь по развитию инфраструктуры промышленной площадки Ульяновского автомобильного завода (УАЗ), а также по обустройству дорог для обеспечения комфортной логистики и безопасного проезда автомобилей.

Губернатор отметил, что наращивает темпы производства Ульяновский автомобильный завод, который с 2000 года входит в структуру автомобильного концерна Sollers. "В прошлом году завод выпустил более 39 тыс. автомобилей УАЗ как для гражданских целей, так и для нужд специальной военной операции", - уточнил он.

Русских напомнил, что в 2023 году на индустриальной площадке завода начался выпуск коммерческих автомобилей Sollers Argo. "В этом году ожидаем запуск производства компонентов систем безопасности", - написал глава региона.