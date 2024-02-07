В Подмосковье запустили 40 инвестпроектов на предоставленных без торгов землях

Совокупный объем фактических инвестиций составил почти 25,2 млрд рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Порядка 40 инвестиционных проектов запустили в Московской области на участках, предоставленных инвесторам без проведения торгов. Их реализация позволила создать около 2 тыс. рабочих мест, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"С 2015 года, когда эта мера поддержки начала работать, в Подмосковье уже успешно завершены 40 проектов. Под их реализацию было предоставлено 152 земельных участка общей площадью более 5,4 тыс. га. Совокупный объем фактических инвестиций составил почти 25,2 млрд рублей, реализация проектов позволила создать около 2 тыс. новых рабочих мест для жителей области", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

Так, по данным пресс-службы, в рамках реализации этих проектов были созданы новые производственно-складские комплексы, объекты сельскохозяйственного назначения, комплексы по переработке отходов и другие объекты. Например, в городском округе Воскресенск появился тепличный комплекс, созданный ООО "ТК Подмосковье", входящей в агропромышленный холдинг "Эко-культура". Объем инвестиций составил 1,4 млрд рублей, было создано почти 650 рабочих мест.

В пресс-службе добавили, что по условиям соглашения с регионом инвестор, получающий земельный участок по упрощенной процедуре, впоследствии сможет выкупить за 15% от его кадастровой стоимости. Из 152 предоставленных участков 11 уже выкуплены.