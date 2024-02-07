Опрошенные ЦБ аналитики значительно повысили оценку ВВП РФ

При этом они по-прежнему ожидают постепенного ослабления рубля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Аналитики значительно повысили оценку ВВП РФ в 2023 и 2024 годах, однако по-прежнему ожидают постепенного ослабления рубля. Об этом говорится в макроэкономическом опросе, опубликованном на сайте Банка России.

Так, по сравнению с декабрьским прогнозом их оценка роста ВВП по итогам 2023 года выросла на 0,4 п.п., до 3,5%. Прогноз роста экономики в 2024 году повышен на 0,3 п.п., до 1,6%. Прогнозы на последующие годы не изменились, как и оценка долгосрочных темпов роста - рост на 1,5% ежегодно. Согласно прогнозам аналитиков, рост ВВП в 2026 году к 2021 году составит 7% (опрос в декабре: 6,3%).

Ожидания по траектории курса доллар/рубль почти не изменились. Аналитики по-прежнему ждут его постепенного ослабления. Прогноз на 2024 год - 91,1 рубля за $1, на 2025 год - 93 рубля за $1, на 2026 год - 95 рублей за $1 (пересмотр на -1,0-0,2% с декабрьского опроса).

По прогнозу аналитиков, инфляция замедлится до 4,9% в 2024 году (-0,2 п.п. к декабрьскому опросу), вернется к 4% в 2025 году и останется на этом уровне далее. Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке в 2024 году - 13,9% годовых (-0,1 п.п.). Прогноз на 2025 год - в среднем 9,2% годовых (+0,2 п.п.). Ожидания по среднему уровню ключевой ставки к концу прогнозного горизонта выросли до 7,4% годовых (+0,4 п.п.). Это согласуется с повышением оценки нейтральной ключевой ставки до 7,0% годовых (+0,5 п.п.); диапазон центральной тенденции изменился в меньшей степени (5,8-8,0% годовых, в декабре - 5,5-8,0% годовых).

Согласно оценкам, в 2023 году безработица составила 2,9% (-0,1 п.п.). Прогнозы на 2024-2026 годы не изменились - аналитики ожидают постепенного роста безработицы до 3,2% к концу прогнозного горизонта. Также, согласно ожиданиям, в среднем за 2024 год нефть марки Brent будет стоить $80 за баррель. Далее цена будет снижаться и составит $79 за баррель в 2025 году и $75 за баррель в 2026 году.