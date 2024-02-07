Куриные яйца в России дешевеют четвертую неделю подряд

С начала года цены снизились на 2,58%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Цены на куриные яйца в России с 30 января по 5 февраля 2024 года снизились на 0,73%, с начала года - на 2,58%, следует из данных Росстата.

В то же время мясо кур за неделю подешевело на 0,5%, с начала года - на 3,18%.

Цены на гречневую крупу снизились на 0,4%, пшено - на 0,3%, мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, сахар, твердые, полутвердые и мягкие сыры - на 0,2%, овощные консервы для детского питания, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,1%.

В то же время выросли цены на огурцы - на 4,6%, белокочанную капусту - на 4,2%, столовую свеклу - на 2,3%, морковь - на 1,6%, репчатый лук - на 1,3%, картофель и яблоки - на 0,9%, черный чай и помидоры - на 0,6%, говядину, стерилизованное молоко, сметану и поваренную соль - на 0,4%, мороженую рыбу и бананы - на 0,3%, свинину, баранину, сосиски, сардельки, вареные колбасы, сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, пшеничную муку, рис, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, фруктово-ягодные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, печенье, хлеб, макаронные изделия и вермишель - на 0,1%.