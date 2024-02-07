Оборот розничной торговли в России в 2023 году вырос на 6,4%

Он достиг 47,405 трлн рублей, следует из доклада Росстата

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в декабре 2023 года увеличился на 10,2% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и составил 4,944 трлн рублей, в январе - декабре розничные продажи выросли на 6,4% - до 47,405 трлн рублей, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

"Оборот розничной торговли в 2023 году составил 47 404,9 млрд рублей, или 106,4% (в сопоставимых ценах) к 2022 году, в декабре 2023 года - 4 943,5 млрд рублей, или 110,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года", - говорится в документе.

В декабре оборот розничной торговли на 95,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,3%. Показатели за 2023 год были аналогичными. Для сравнения, в целом в 2022 году и в декабре того года доли составляли 95,4% и 4,6% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в прошедшем году доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 48%, непродовольственных товаров - 52% (годом ранее - 49,4% и 50,6% соответственно). В декабре 2023 года показатели составляли 49,1% и 50,9% (в декабре 2022 года - 50,8% и 49,2% соответственно).

По данным статистического ведомства, продажи через интернет крупных и средних компаний в декабре выросли относительно ноября 2023 года на 39%, по сравнению с декабрем предыдущего года - на 48%. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций увеличилась до 11,6% против 9,2% в декабре 2022 года.