Уровень безработицы в России в декабре составил 3%

Общая численность безработных в стране в декабре составила 2,3 млн человек

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в декабре 2023 года вырос до 3% против 2,9% месяцем ранее, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в декабре 2023 года составил 3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в материалах статслужбы.

Согласно статистике, общая численность безработных в России в декабре составила 2,3 млн человек.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в декабре 2023 года составила 76,5 млн человек, из них 74,2 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,3 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отмечается в материалах Росстата.

В декабре 2023 года среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 48,9%. Из 2,3 млн безработных 0,9 млн составляют сельские жители, 1,4 млн - городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (4,9%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (2,4%). Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в декабре 2023 года составил 37,5 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 20%, лица в возрасте 50 лет и старше - 21,9%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности, - 29,7%.