Производство яиц в России в 2023 году выросло на 1,2%

Оно составило 46,7 млрд штук

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Производство яиц в России в 2023 году в хозяйствах всех категорий выросло на 1,2% по сравнению с 2022 годом и составило 46,7 млрд штук, следует из данных Росстата.

Производство молока увеличилось за прошедший год на 2,5%, до 33,8 млн тонн, производство скота и птицы на убой (в живом весе) - на 2%, до 16,5 млн тонн.

По данным статистического ведомства, к началу января 2024 года обеспеченность кормами в расчете на одну условную голову скота в сельхозорганизациях была на 6,1% выше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

На 1 января 2024 года наличие кормов в сельхоз организациях составило 15 млн тонн.

В Росстате отметили, что объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) за 2023 год, по предварительной оценке, составил 8,3 трлн рублей.