Оборот общественного питания в России в 2023 году вырос на 12,3%

Он составил 275,8 млрд рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Оборот заведений общественного питания в России в декабре 2023 года вырос на 10,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил 275,8 млрд рублей. В январе - декабре 2023 года показатель увеличился на 12,3% - до 2,826 трлн рублей, следует из материалов Росстата.

В декабре по сравнению с ноябрем оборот ресторанного рынка вырос на 8,3%. Для сравнения: в декабре 2022 года оборот российских ресторанов в месячном выражении увеличился на 6,6%, в годовом выражении - на 8,1%.

Оборот общественного питания по методологии Росстата включает выручку ресторанов, кафе, баров, а также оборот ряда других предприятий - например, поставщиков продукции общественного питания организациям социальной сферы или для обслуживания банкетов. По итогам 2022 года оборот заведений общественного питания в России вырос на 7,6% и составил 2,35 трлн рублей.