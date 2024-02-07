Швеция выделила Украине $26,4 млн на проекты в области энергоэффективности

Средства поступили в Фонд E5P

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Швеция выделила Украине $26,4 млн на поддержку проектов в сфере энергоэффективности. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины в своем Telegram-канале.

Средства поступили в Фонд E5P (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership), через него они будут выделяться в виде грантовой поддержки общинам.

Как отметили в министерстве, при поддержке Фонда E5P на Украине уже было реализовано десять крупных инфраструктурных проектов в сфере централизованного отопления и мероприятий по энергоэффективности общественных зданий и энергосбережения. В декабре 2023 года Швеция уже выделяла Украине через этот фонд €18,1 млн.