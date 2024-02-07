Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,51-0,56%

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос до 3 256,58 пункта, РТС - до 1 124,71 пункта

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду торговался под диктовку покупателей. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, до 3 256,58 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,51%, до 1 124,71 пункта. Курс юаня вырос на 0,002%, до 12,65 рубля, доллар - на 0,05%, до 91,27 рубля, евро - сохранился на уровне 97,99 рубля.

"Драйверами роста российских акций стали слабый рубль, восстановление цен на нефть ближе к $80 за баррель Brent и отдельные корпоративные истории. В частности, корректировались вверх акции "Яндекса". Тяжеловесные акции "Сбера" пользуются спросом в ожидании выхода сильной отчетности по РСБУ за январь в конце недели", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был неоднородным. "Биржевые индексы КНР продолжили активно восстанавливаться, Euro Stoxx 50 нес небольшие потери. Объем промышленного производства Германии в декабре упал на 1,6% месяц к месяцу, что в четыре раза сильнее прогноза", - добавил эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги "Яндекса" (+5,77%), расписки TCS Group (+2,63%), акции ТМК (+2,29%), расписки X5 Retail Group (+2,08%), бумаги ЛСР (+1,66%), котировки ПИК (+1,41%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+1,34% и +1,27%).

"Акции "Яндекса" вернулись к уверенному повышению и достигли очередного максимума с февраля 2022 года, полностью отвоевав потери начала недели, вызванные страхами делистинга бумаг с Мосбиржи в рамках реорганизации. "Яндекс" продвигается к следующему среднесрочному сопротивлению 3 450 рублей, при преодолении которого ближайшей спекулятивной целью роста может стать район 4 100 рублей", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Бумаги Сбербанка, тем временем, вышли из узкого диапазона и прорвались к максимумам с ноября в ожидании высоких итоговых дивидендов за 2023 год, добавила эксперт. ЛСР также является потенциально интересной дивидендной историей, отметила она.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали привилегированные акции "Башнефти" (-3,16%), акции "М. Видео" (-2,90%), бумаги Qiwi (-1,92%), котировки ММК (-1,63%), акции "Аэрофлота" (-1,49%), бумаги ВК (-1,47%), котировки НЛМК (-1,45%).

Акции большинства эмитентов сегодня корректировались после роста в предыдущие сессии.

"М. Видео" в среду представила операционные результаты за IV квартал 2023 года, согласно которым увеличила общие продажи (GMV) на 43% год к году, до нового квартального рекорда 181,1 млрд рублей (с НДС). За весь 2023 год общие продажи группы выросли на 11%, до 540,4 млрд рублей (с НДС), а общие онлайн-продажи увеличились на 18%, до 386 млрд рублей (с НДС), составив 71% от совокупного показателя", - привела данные Кожухова.

Акции по факту публикации отчетности скорректировались вниз, в том числе после прошлогодних заявлений компании об отсутствии планов по выплате дивидендов за 2023 год или обратного выкупа бумаг у нерезидентов, считает эксперт.

Прогноз на 8 февраля

"Индекс Мосбиржи вышел к верхней границе зоны сопротивления у 3 260 пунктов. Технически это позитивный сигнал - открывается путь к 3 300 пунктам. Вместе с тем, с учетом дефицита надежных драйверов, активизации санкционной повестки и приближения выходных в ближайшие сессии более вероятна консолидация на текущих уровнях либо небольшая коррекция", - полагают в "БКС иир инвестиций".

Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 8 февраля - 3 175 - 3 275 пунктов, по курсу рубля к доллару - 88,5-91,5 рубля. По прогнозу Freedom Finance Global, 8 февраля индекс Мосбиржи может снова колебаться в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара доллар/рубль будет двигаться в диапазоне 90-92 рубля, евро-рубль - в коридоре 97-99 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 12,3-12,8 рубля.