На Ставрополье на поддержку предпринимателей в 2024 году направят свыше 160 млн рублей

В 2023 году нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе был выполнен на 100%

ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят на поддержку самозанятых, а также действующих и начинающих бизнесменов более 160 млн рублей в 2024 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"Бюджет национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на Ставрополье в 2024 году составит 164 млн рублей. Средства будут направлены на поддержку самозанятых граждан, действующих и начинающих бизнесменов, в том числе, молодых и социальных предпринимателей", - сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства на Ставрополье был выполнен на 100%. Так, фонд микрофинансирования выдал льготные кредиты на сумму 965 млн рублей, что на 27 % выше значения 2022 года. Благодаря работе Гарантийного фонда, ставропольский бизнес смог получить кредиты в банках на сумму более 6 млрд рублей, что на 32 % больше прошлогоднего показателя. Услуги Центра "Мой бизнес" получили более 8000 предпринимателей.

"Благодаря всем мерам поддержки количество субъектов МСП, включая самозанятых, в 2024 году выросло на Ставрополье на 24,5 %. Сегодня в крае насчитывается 252 083 субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой сфере работают более 390 тыс. человек, или четверть от общего числа трудоспособного населения", - отметил Полюбин.

Ранее сообщалось, что власти Ставрополья направили 261,1 млн рублей на господдержку малого и среднего предпринимательства в 2023 году.