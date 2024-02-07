В Псковской области выросло в шесть раз число самозанятых, получивших поддержку

По итогам 2023 года ее оказали 600 самозанятым

ТАСС, 7 февраля. Число самозанятых, которым оказывается поддержка "Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области", выросло в шесть раз. По итогам 2023 года она была оказана 600 самозанятым, сообщила директор фонда Анастасия Иванова на встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым.

"В рамках нацпроекта выполнили показатели, даже по каким-то отдельным показателям мы перевыполнили план больше чем в 3-4 раза. <...> По работе с самозанятыми, у нас показатель был порядка 100 самозанятых, мы около 600 самозанятых оказали поддержку [в прошлом году]", - сказала Иванова.

По ее словам это связано с тем, что с одной стороны, фонд уже два года ведет активную работу и работает с молодежью, с начинающими предпринимателями, кто не решается открывать свой бизнес и, проходя обучающие курсы, узнавая о том, что есть сегодня такая легкая форма, которая им позволяет не платить большие налоги, не сдавать отчетность, достаточно активно регистрируется, потому что они сразу получают возможность использовать меры поддержки.

"Также мы перевыполнили показатели по выдаче микрозаймов. Это наша самая популярная мера поддержки. Мы в три раза выдали больше микрозаймов, чем стояло по нашему проекту. На сегодняшний момент у нас портфель оставляет около миллиарда и выданы нами где-то 800 млн микрозаймов", - добавила Иванова.

Цель нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.