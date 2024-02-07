В Вологодской области выпуск заводских деревянных домов вырос более чем вдвое

В частности, выпуск деревянных домов заводского исполнения вырос в 2,3 раза

ТАСС, 7 февраля. Производство основных видов продукции из леса увеличилось в Вологодской области в 2023 году на 2-10% в сравнении с аналогичными показателями 2022 года. Выпуск деревянных домов заводского исполнения вырос в 2,3 раза, до 115 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба правительства области.

Лесопромышленный комплекс является одной из базовых отраслей экономики Вологодской области. При этом леспром региона, как и других субъектов Северо-Западного федерального округа, больше всего пострадал от антироссийских санкций. По поручению президента России Владимира Путина федеральное правительство приняло ряд мер по поддержке отрасли.

"В Вологодской области увеличилось производство основных видов лесопродукции. В минувшем году продолжился период адаптации к новым экономическим условиям: перенастраивались налаженные годами производственные процессы, связанные с обеспечением расходными и комплектующими материалами, запасными частями, техникой и оборудованием, осваивались новые рынки сбыта лесопродукции, выстраивались новые логистические маршруты", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора Михаила Сылки.

По оперативным данным, объем лесозаготовки снизился в регионе на 3,7% - до 14 млн куб. м. "При этом объем обработки древесины и производства изделий из дерева вырос на 2%, выпуск бумаги и бумажных изделий увеличился на 8,9% (до 290,8 тыс. тонн). Производство пиломатериалов увеличилось на 10,3% - до 1,853 млн куб. м, фанеры - на 7,6%, до 295,1 тыс. куб. м. Выпуск деревянных домов заводского изготовления вырос в 2,3 раза - до 115 тыс. кв. м общей площади", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Преодолеть переходный период для лесной отрасли позволяют принимаемые на федеральном и региональном уровне меры поддержки. Наиболее значимые среди них - это компенсация транспортных затрат при поставках продукции на экспорт, внесение арендной платы за использование лесных участков по факту заготовки древесины, расширение количества пунктов пропуска через границу с дружественными странами, отмена ввозных таможенных пошлин на импортное оборудование в рамках реализации инвестиционных проектов. Эти меры позволили стабилизировать ситуацию в отрасли в 2023 году и по большинству ключевых показателей выйти на уровень прошлого года и даже нарастить объемы производства.

Вологодская область занимает первое место в России по интенсивности лесозаготовки и третье - по объему заготовки леса после Иркутской области и Красноярского края. В регионе насчитывается 11,7 млн га леса, расчетная лесосека - 1,6 млрд куб. м, территория на 81% покрыта лесом. В области производится 6% пиломатериалов от общего объема по стране, 8% фанеры, 9% плит ДСП и 26% заводских деревянных домов.