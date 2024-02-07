Российские авиакомпании за декабрь перевезли 7,8 млн пассажиров

При этом, по данным Росстата, больше всего пассажиров перевезли автобусами

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские авиакомпании в декабре перевезли 7,78 млн пассажиров, свидетельствуют данные Росстата.

При этом больше всего пассажиров в декабре было перевезено автобусами (759,36 млн). Железнодорожные компании перевезли 98,46 млн пассажиров (без учета объемов, выполненных по заказам и туристско-экскурсионным маршрутам). Внутренним водным транспортом воспользовались 124,9 тыс. пассажиров, а морским транспортом - 57,7 тыс. человек.

Всего в декабре транспортные компании перевезли 865,78 млн пассажиров, что на 0,9% больше, чем в ноябре 2023 года.