Ирак пригласил "Газпром" участвовать в разработке месторождения Эн-Насирия

Как сообщили в правительстве республики, "ответственность за полноту и качество предусмотренных договоренностью процедур возлагается на министерство нефти"

КАИР, 7 февраля. /ТАСС/. Иракские власти постановили пригласить российскую компанию "Газпром" принять участие в разработке нефтяного месторождения Эн-Насирия. Об этом говорится в постановлении правительства Ирака, опубликованном в Telegram-канале премьер-министра страны.

"В разовом порядке было одобрено постановление о привлечении компании "Газпром" к разработке месторождения Эн-Насирия. Данная мера принимается в качестве исключения из ст. 3 п. 6 инструкции по реализации госконтрактов, принятой в 2014 году", - указывается в документе. В иракском правительстве добавили, что "ответственность за полноту и качество предусмотренных договоренностью процедур возлагается на министерство нефти".

Месторождение Эн-Насирия находится на юге Ирака в провинции Ди-Кар недалеко от ее административного центра, города Эн-Насирия. Добыча там началась в 2009 году, суммарные запасы нефти оцениваются в 4 млрд баррелей. Проект по разработке месторождения предполагает не только его освоение, но и строительство НПЗ.

В настоящий момент "Газпром нефть" ведет разработку месторождения Бадра, расположенного в провинции Васит на востоке Ирака. По предварительным оценкам, геологические запасы Бадры составляют 3 млрд баррелей. "Газпром нефть" является оператором проекта и владеет долей в 30%. 11 октября министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани заявил в ходе Российской энергетической недели, что делегация Минэнерго страны планирует провести в Москве переговоры с "Газпром нефтью": тогда сообщалось, что стороны обсудят проект разработки месторождения Бадра.