На Ставрополье в 2024 году площади теплиц увеличат на 7%

По итогам 2023 года агропромышленный комплекс края произвел около 114 тыс. тонн овощей защищенного грунта

ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Более 20 га теплиц введут в эксплуатацию на Ставрополье в 2024 году, сообщил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.

"Общая площадь зимних теплиц в регионе составляет 311,5 га, из которых 79 га введены в эксплуатацию в 2023 году. В 2024 году на территории Ставропольского края идет строительство и планируется ввод еще 22,7 га теплиц", - написал Измалков в Telegram-канале. Таким образом, общая площадь теплиц увеличится на 7%.

Он отметил, что по итогам 2023 года агропромышленным комплексом Ставропольского края произведено порядка 114 тыс. тонн овощей защищенного грунта, что на 5% больше в сравнении с 2022 годом. Ставрополье лидирует в производстве томатов, занимая этой нишей порядка 80% от всех объемов тепличного овощеводства в крае. В общероссийском зачете этот показатель равняется 14% помидоров, поставляемых Ставропольем на российские прилавки.

"В рамках стимулирования отрасли овощеводства на территории Ставропольского края действуют определенные меры государственной поддержки производства овощей защищенного грунта. Одной из таких мер является субсидирование производства овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания. В этом году на это направление господдержки будет выделено порядка 105,2 млн рублей, что на 45% превышает уровень 2023 года", - добавил министр.