Турецкий оппозиционный депутат запросил Минторг разъяснить ситуацию с расчетами с Россией

Как указал Мустафа Сарыгюль, испытывающие проблемы фирмы "не продают в Россию ракеты и оружие, а экспортируют обувь, текстиль и комплектующие для машин"

АНКАРА, 7 февраля. /ТАСС/. Депутат оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии Мустафа Сарыгюль запросил парламент пригласить главу министерства торговли республики Омера Болата дать законодателям разъяснения относительно проблем с банковскими расчетами с РФ.

"Мне поступает информация, что некоторые банки отправляют обратно приходящие из России платежи, некоторые не осуществляют переводы. Наши компании в сложном положении. Если они не могут получать деньги, то не могут и экспортировать товары. Как они выживут? Это провоцирует серьезные сбои в экспорте", - цитирует депутата газета Sözcü. Сарыгюль также указал, что компании, столкнувшиеся с этой проблемой, не получают от властей информации о состоянии дел и мерах по решению вопроса. Поэтому он и инициировал вызов главы Минторга в парламент.

Как указал депутат, испытывающие проблемы фирмы "не продают в Россию ракеты и оружие, а экспортируют обувь, текстиль и комплектующие для машин". "Нельзя понять, почему из-за страха перед США наши промышленники поставлены в такое затруднительное положение. Принести этим пользу США вы не сможете", - добавил он.

Sozcu поясняет, что в декабре 2023 года США ввели санкции в отношении сотен физических и юридических лиц, в том числе граждан Турции, Китая и ОАЭ, на том основании, что они якобы содействовали нарушению введенных против РФ ограничений. Турецкие банки, не желающие пострадать от вторичных санкций, существенно ограничили денежные переводы из РФ. Газета также пишет, что на фоне значительного прекращения в январе поступления средств из РФ в последнее время оплата за экспорт текстиля, готовой одежды, обуви и продуктов питания начала поступать через банки Emlak Kat l m. Представители других отраслей, как отмечается, ждут, что эта практика распространится и на них.

Ранее источник ТАСС в банковской сфере Турции подтвердил, что проблемы с денежными переводами из РФ в Турцию, происходящие с начала года, связаны с регуляционными мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). 22 декабря прошлого года было опубликовано новое постановление OFAC о регуляционных мерах, и "оно имеет очень широкие формулировки", отметил источник. В связи с этим банки остаются в режиме ожидания разъяснения конкретных условий операций с РФ.