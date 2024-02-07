Эксперт: застройка старого аэропорта Ростова-на-Дону станет примером КРТ для регионов

Старт застройки территории был дан в августе 2023 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Ростовская область формирует хорошую практику реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), застройка старого аэропорта в Ростове-на-Дону может стать примером для многих регионов России. Такое мнение выразил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор на круглом столе, посвященном рынку недвижимости в Ростовской области.

"В Ростове формируются очень неплохие компетенции на сегодняшний момент. <…> Главный фактор сегодня, главный проект по развитию строительного комплекса у нас - это комплексное развитие территорий, и направлений в этой части очень много. У нас есть комплексное развитие застроенных и незастроенных территорий, по инициативе правообладателя, сельских территорий. Сейчас мы даже формируем такое понимание как комплексное развитие курортных территорий, это тоже очень важно, особенно для наших городов, которые находятся на побережье. В Ростовской области, в отличие от пока еще многих регионов, начали формировать очень хорошую практику реализации таких проектов", - сказал Моор.

В качестве примера успешного проекта спикер привел застройку территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону. "Формируются для региона очень важные компетенции строительства крупномасштабных проектов, когда речь идет не о 100 тыс. кв. м, даже не о 200 [тыс. кв. м], а за 500 тыс. кв. м, когда строительство таких крупных объектов меняет, по сути, ландшафт всего города. Поэтому Ростовская область в данном случае на наших глазах формирует эти компетенции. <…> Мы в конце прошлого года проводили первый Всероссийский конгресс по КРТ и Ростовскую область отмечали отдельно. Думаю, что некоторым регионам есть смысл на этот опыт посмотреть и поучиться", - добавил Моор.

Он также отметил успешную практику Ростовского строительного колледжа, руководство которого смогло создать условия для применения всех необходимых мер государственной поддержки, в том числе грамотно использовать программу "Профессионалитет", что позволило возродить учебное заведение, преобразовать его, создать в нем условия для повышения престижа профессии строителя. "Сегодня это очень важный подход, который коллеги смогли реализовать на практике. Мы сегодня про этот колледж рассказываем как пример на территории всей страны и показываем, как они смогли таких результатов добиться, когда есть очередь на место и так далее", - подчеркнул спикер.

О застройке старого аэропорта

Старт застройки территории бывшего аэропорта в Ростове-на-Дону был дан в августе прошлого года. Жилой квартал "Полет" станет первым на территории будущего микрорайона "Новый Ростов". По информации властей региона, на территории первого квартала "Полет" планируется построить 11 многоквартирных домов общей площадью 134,6 тыс. кв. м жилья, один детский сад на 200 мест, один школьный комплекс на 1 100 учащихся и зеленый сквер.

Ранее власти региона сообщали, что микрорайон на месте старого аэропорта в Ростове-на-Дону за 132 млрд рублей создаст компания "ЮгСтройИнвест-Дон". На площади 367,86 га планируется построить не менее 1,5 млн кв. м жилья, оборудовать парковки, спортивно-развлекательные комплексы, разбить два парка. Предусмотрено также строительство 10 детских садов почти на 2,4 тыс. мест, пяти школ на 5,1 тыс. учащихся, поликлиники. Соглашение о реализации проекта со сроком реализации 18 лет было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Старый аэропорт Ростова-на-Дону расположен в черте города, он был закрыт в день открытия аэропорта Платов 7 декабря 2017 года.