Кабмин обсудит сокращение отчетности для малого бизнеса

Еще один вопрос, который будет в центре внимания кабинета министров, касается внесения изменений в Налоговый кодекс РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российское правительство под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на очередное заседание. На нем, в частности, будет обсуждаться инициатива, направленная на снижение отчетной нагрузки на малый бизнес, оптимизацию форм и видов отчетности, а также устранение ее дублирования различными ведомствами.

Поправки предлагается внести в законы о развитии малого и среднего предпринимательства и об официальном статистическом учете.

Еще один вопрос, который будет в центре внимания кабинета министров, касается внесения изменений в Налоговый кодекс РФ. Ими предусматривается создание механизма взимания налога на добавленную стоимость (НДС) по стране назначения товара при его реализации через электронные торговые площадки.

Кроме того, речь пойдет о законопроекте, направленном на упрощение процессов и процедур при закупках отечественной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Среди других тем, которые предстоит обсудить участникам встречи, ратификация соглашения о правилах выпуска, обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, а также предоставление дополнительной финансовой помощи Донецкой и Луганской народным республикам и Запорожской и Херсонской областям.

Другие темы

В повестке значится вопрос о корректировке ряда правительственных актов и положений о Минцифры России и Роскомнадзоре. Внесение изменений в указанные документы обусловлено необходимостью приведения их в соответствие с федеральным законодательством.

Помимо этого, участники встречи обсудят расширение полномочий Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в сфере геоинформационных технологий.