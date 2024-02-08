Руководство ЗАЭС продемонстрировало Гросси развернутый план техобслуживания

Вокруг объекта создали минные поля для защиты от украинских войск, их также показали гендиректору МАГАТЭ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посетивший Запорожскую атомную станцию, ознакомился с развернутым планом ее технического обслуживания. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Запорожскую АЭС <...> посетил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. <...> Господину Гросси продемонстрировали развернутый план технического обслуживания станции, проинформировали о запланированных и проведенных работах", - написал в Telegram-канале Балицкий.

Он также добавил, что вокруг объекта созданы минные поля для защиты от украинских войск. "Они [мины] не причинят АЭС даже малейшего вреда, даже при условии их задействования. Гросси продемонстрировали и их", - добавил губернатор.

Он подчеркнул, что любые провокации со стороны украинских войск будут пресечены.

7 февраля Гросси в очередной раз посетил Запорожскую АЭС. Он заявил, что в ходе визита оценил, как соблюдаются пять принципов обеспечения защиты станции, а также состояние системы охлаждения реакторов и количество персонала. Совместно с гендиректором МАГАТЭ на станцию прибыла 16-я миссия инспекторов агентства, состоящая из четырех человек.