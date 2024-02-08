Венесуэла и Буркина-Фасо договорились о расширении экономического сотрудничества

В ходе встречи глава МИД Боливарианской республики Иван Хиль Пинто и его африканский коллега Карамоко Жан-Мари Траоре подписали несколько соглашений

КАРАКАС, 8 февраля. /ТАСС/. Венесуэла и Буркина-Фасо на первом заседании совместной комиссии с участием министра иностранных дел африканской страны Карамоко Жан-Мари Траоре заключили соглашения о дальнейшем развитии сотрудничества в торгово-экономическом, нефтяном, научно-техническом секторах и в области образования. Об этом в среду сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто на своей странице в X (ранее Twitter).

"Мы с большим удовлетворением сообщаем об успешном завершении первого заседания совместной комиссии Венесуэлы и Буркина-Фасо, в котором приняли участие делегация [африканской страны] и министр иностранных дел Карамоко Жан-Мари Траоре", - указал Хиль. Он отметил, что "подписан ряд соглашений, основанных на принципах солидарности и взаимной выгоды в различных областях торгово-экономического сотрудничества".

На заседании совместной комиссии министр нефтяной промышленности Венесуэлы Педро Тельечеа и Жан-Мари Траоре также подписали меморандум о взаимопонимании и содействии совместным инвестициям в производство и коммерциализацию углеводородного сырья.

"Венесуэла продолжит укреплять дружеские связи с Буркина-Фасо и другими братскими странами Африки в рамках сотрудничества Юг - Юг", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы.