Эквадор рассчитывает увеличить экспорт бананов в Китай

Торговое соглашение с Пекином одобрено, сообщили в эквадорской Ассоциации экспортеров бананов

ГАВАНА, 8 февраля. /ТАСС/. Производители бананов в Эквадоре рассчитывают увеличить на 50% объем экспорта после того, как южноамериканская страна заключила соглашение о свободной торговле с КНР. Об этом в среду на своей странице в X (ранее Twitter) заявила Ассоциация экспортеров бананов Эквадора.

"Торговое соглашение с Китаем одобрено! Экспорт бананов вырастет на 50% за первые пять лет", - говорится в сообщении.

Ранее в среду Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Эквадора ратифицировала соглашение о свободной торговле с Китаем. Как сообщает телеканал Ecuavisa, целями соглашения являются расширение экспортных поставок, обеспечение экономического роста, создание рабочих мест и поощрение инвестиций. Кроме того, с целью защиты чувствительных отраслей экономики предусматриваются переходные периоды в отдельных секторах.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между двумя государствами были начаты в феврале 2022 года, а через 12 месяцев участники объявили о завершении консультаций. Документ был подписан в мае 2023 года.

Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность ситуацией с поставками в Россию бананов из Эквадора в связи с систематическим выявлением в них опасного карантинного для России и стран - членов ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки. Служба попросила компетентное ведомство страны приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.