Эксперты заявили о восстановлении рынка повседневных товаров в России

По данным ретейл-аудита NielsenIQ, этому способствовали расширение ассортимента, новые бренды и усиление отечественных игроков

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский рынок товаров повседневного спроса (FMCG) в 2023 году восстановился после снижения в 2022 году, в том числе - за счет расширения ассортимента и усиления отечественных участников рынка, говорится в исследовании NielsenIQ, с которым ознакомился ТАСС.

"По данным ретейл-аудита NielsenIQ, включающего наиболее полные измерения продаж как в современной (супермаркеты, минимаркеты, дискаунтеры, гипермаркеты и так далее), так и в традиционной рознице (рынки, павильоны, киоски) в городах с населением более 10 тыс. человек, в 2023 году спрос на товары FMCG восстановился после прошлогоднего снижения", - говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что в первую очередь это происходит за счет роста покупательского спроса. "Среди других факторов - расширение ассортимента практически во всех товарных группах, усиление отечественных игроков и успешный запуск новинок", - добавляют авторы.

Так, офлайн-рынок товаров повседневного спроса в прошлом году вырос на 7,2% в денежном выражении по сравнению с 2022 годом. По оценкам аналитиков, в этой динамике 1,2 процентного пункта было обеспечено реальным спросом, а 6 процентных пунктов - инфляцией. Годом ранее вклад реального спроса в номинальную динамику был отрицательным (минус 3,3 процентного пункта), а вклад инфляции - почти втрое выше (16,9 процентного пункта).

Категории товаров и каналы продаж

В 2023 году произошло восстановление рынка в натуральном выражении: рост продаж FMCG-товаров в упаковках составил 3,2% против снижения на 2,6% годом ранее. Основной вклад в динамику внесли продовольственные товары: их продажи выросли на 4,3%, тогда как в 2022 году наблюдалось снижение на 2,7%.

Продажи алкоголя повысились на 4% (годом ранее рост составил 0,7%). В свою очередь продажи табачной продукции и непродовольственных товаров продолжили снижаться - на 1,9% (минус 4,5% в 2022 году) и на 4,8% (минус 5,8%) соответственно.

Структура продаж в денежном выражении осталась почти без изменений. Наибольшую долю в деньгах занимают продовольственные товары (57,2%; в 2022 году - 57%), на алкоголь приходится 19,9% (годом ранее - 19,7%), на табачную продукцию - 12,8% (против 12,6%), на непродовольственные товары - 10,1% (против 10,7%).

Среди каналов продаж самым быстрорастущим офлайн-форматом стали "жесткие дискаунтеры": рост составил 21% в денежном выражении и 17% - в натуральном. Продажи в супермаркетах выросли на 5% в деньгах, но натуральные продажи здесь снизились на 1%. Оборот минимаркетов в денежном выражении вырос на 11% (в натуральном - на 4%), дискаунтеров - на 13% (в натуральном - на 8%).

"Несмотря на замедление темпов продаж по сравнению с 2023 годом, онлайн-рынок продолжает устанавливать рекорды. По итогам 2023 года он вырос на 37,4% в денежном выражении, и весь его рост был обеспечен реальным спросом на фоне небольшой дефляции (минус 3,9%). При этом к концу года доля онлайн-продаж достигла почти 9%, что стало новым рекордом для индустрии", - добавляют авторы исследования.

Причины динамики

По мнению аналитиков, восстановление рынка повседневных товаров происходит в первую очередь за счет увеличения покупательского спроса. Это особенно заметно в региональной рознице.

"К концу 2023 года динамика натуральных продаж в регионах в два раза превысила значения в Центральном федеральном округе. Если в Южном, Приволжском, Уральском федеральных округах, в Сибири и на Дальнем Востоке прирост объемов продаж в упаковках составил 10% и более, то в Центральном регионе - только 5%. А по сравнению с Москвой или Санкт-Петербургом разница оказалась еще выше - 1,2% и 0,8% соответственно", - указывается в исследовании.

Другая причина - расширение ассортимента. Например, ассортимент продовольственных товаров в прошлом году вырос на 2,7%, товаров для детей - на 1,8%, товаров для животных - на 8,9%. "Во многом это связано с выходом игроков в новые сегменты и усилением локальных производителей, получивших дополнительный импульс к развитию после ухода зарубежных брендов", - указывают в NielsenIQ.

Согласно исследованию, с точки зрения отдельных категорий ключевыми драйверами рынка в прошлом году стали такие товары, как энергетические и спортивные напитки, мясо, колбасные изделия, а также бренди и виски. Так, по итогам 2023 года мясные продукты вошли в число самых быстрорастущих индустрий в рознице, показав рост на 12,2% в денежном и на 9,5% в натуральном выражении.