Производство виноградных вин в России в январе выросло на 20,4%

Производство водки увеличилось на 4,3%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Производство водки в России в январе 2024 года увеличилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 4,96 млн декалитров (дал), производство виноградных вин возросло на 20,4%, до 1,9 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Кроме того, производство игристых вин в январе 2024 года выросло на 7,7%, до 891 тыс. дал, ликерных вин - на 13,4%, до 79,1 тыс. дал. В то же время выпуск коньяка снизился на 21,9%, до 513,8 тыс. дал.

Всего за январь 2024 года производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составило 12,2 млн дал, что на 1,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе производство спиртных напитков крепостью выше 9% выросло на 2,1% и достигло 7,3 млн дал.

Производство ликеро-водочных изделий крепостью до 25% выросло на 92,8%, до 3 тыс. дал, ликеро-водочных изделий крепостью свыше 25% - на 29,9%, до 1,3 млн дал. При этом производство слабоалкогольной продукции в январе 2024 года снизилось на 45,8%, до 877,4 тыс. дал.

Производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта снизилось на 10,6%, до 23,4 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 47,7%, до 1,6 тыс. дал. В то же время выпуск плодовой алкогольной продукции вырос на 46,7%, до 1 млн дал.