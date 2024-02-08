"Ростсельмаш" направит около 4 млрд рублей на развитие производства в 2024 году

Деньги направят на запуск производства трансмиссий на площадке в Ростове-на-Дону, а также освоение производства прицепной и навесной техники на заводе в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в развитие компании "Ростсельмаш" в 2024 году составит до 4 млрд рублей. Это на 20% меньше по сравнению с 2023 годом, сообщил ТАСС совладелец предприятия Константин Бабкин.

"Может быть, в этом году будут не такие большие инвестиции. <…> 3,5-4 млрд рублей мы должны вложить в развитие производства", - сказал Бабкин.

Он отметил, что в 2024 году основное внимание будет уделено полноценному запуску производства трансмиссий на площадке в Ростове-на-Дону, а также освоению производства прицепной и навесной техники на заводе в Таганроге. "Инвестиции пойдут в Таганрогскую площадку, где надо осваивать большую номенклатуру прицепных и навесных орудий, надо насыщать предприятия различным оборудованием. А в Ростове нам надо запустить в полной мере и тракторный завод, и производство трансмиссий. И там, скорее, сейчас не в инвестициях, не в количестве станков будет измеряться успех, а в аккуратности, в подготовке сотрудников, в отладке процессов. Это не всегда этими деньгами измеряется. Поэтому сейчас там период такой кропотливой коллективной работы будет", - отметил собеседник агентства.

Ранее власти региона сообщали, что реализация трех проектов компании "Ростсельмаш" в Ростовской области будет завершена до конца 2024 года. Это строительство тракторного завода, завода трансмиссий в Ростове-на-Дону, который позволит создать около 1,5 тыс. дополнительных рабочих мест, и завода коммунальной и сельскохозяйственной техники с общим объемом инвестиций до 3 млрд рублей в Таганроге.

Комбайновый завод "Ростсельмаш" основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. В группу входят 13 предприятий, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.