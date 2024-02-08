"Консервы Кубани" и "Честный знак" займутся внедрением маркировки

Эксперимент коснется консервированных продуктов из овощей и фруктов, грибов и ягод

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Союз производителей консервов "Консервы Кубани" совместно с "Честным знаком" до конца августа внедрят маркировку на предприятиях, эксперимент коснется консервированных продуктов из овощей и фруктов, грибов и ягод. Об этом сообщила пресс-служба ЦРПТ, оператора государственной системы маркировки "Честный знак".

Работа союза в ходе эксперимента позволит компаниям бесшовно интегрировать систему на производственных линиях. Эксперимент коснется консервированных продуктов из овощей и фруктов, грибов и ягод, отмечается в сообщении. Предполагается, что процесс нанесения маркировки будут тестировать члены союза при поддержке специалистов "Честного знака" и интеграторов.

Эта практика позволит протестировать нанесение кодов на разные типы упаковки, а полученный опыт ляжет в основу обязательных требований. При этом потенциал производственной мощности консервных предприятий Краснодарского края - 2,3 млрд условных банок в год. Доля предприятий союза - более 50%, отмечается в сообщении.

"Считаем, что задача эксперимента, это не принятие решения об обязательных требованиях, а возможность поработать с системой и протестировать полную цепочку прослеживаемости товара. Члены союза нацелены на эффективную работу и определяют даты проведения экспериментов на площадках", - прокомментировала директор союза "Консервы Кубани" Наталья Коваленко.

В свою очередь, руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина отметила важность оперативного запуска эксперимента.

"В консервах много разнообразных форм-факторов, которые ранее также были протестированы в смежных товарных группах, но при этом считаем, что для производителей также важно провести тестирование на самих предприятиях, чтобы определить наиболее эффективные способы нанесения маркировки на продукцию", - сказала Кузьмина.

Маркировка товаров в России и опыт в молочной отрасли

Эксперимент по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы пройдет в России с 12 февраля 2024 года по 31 августа 2024 года. В ходе эксперимента коды маркировки и оборудование на время проведения эксперимента будут предоставлены производителям бесплатно.

По ее словам, благодаря интеграции двух систем - "Меркурий" и "Честный знак" - уже удалось выявить недобросовестных производителей продукции, опасной для здоровья потребителей. В частности, за 2023 год доля продукции с признаками фальсификации в молочной отрасли сократилась в 10 раз - с 30% до 2,5%, а случаев продаж просроченной продукции стало более чем в 2 раза меньше.

"Ожидаем таких же результатов и по консервам", - сказала она.