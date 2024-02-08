Чистая прибыль "Камаза" по РСБУ за 2023 год составила 12,7 млрд рублей

Выручка за отчетный период достигнула 354,7 млрд рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Камаза" по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год составила 12,7 млрд рублей, говорится в сообщении автопроизводителя.

Выручка за отчетный период выросла на 33,2%, достигнув 354,7 млрд рублей.

Автопроизводитель объяснил рост выручки динамикой продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке, увеличением спроса на автомобили поколения К5, а также увеличением продаж пассажирского транспорта (автобусов и электробусов).

"В результате деятельности компании получена чистая прибыль в размере 12 млрд 703 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем за 2022 год (АППГ - 5 млрд 387 млн рублей)", - добавили в "Камазе".

Всего в 2023 году компания произвела около 53 тыс. единиц коммерческого транспорта, а именно почти 2 тыс. автобусов и электробусов, более 4 тыс. прицепов и полуприцепов, более 41,7 тыс. единиц тяжелой автотехники (в том числе 5 тыс. грузовиков К5), а также 4,85 тыс. единиц средне- и малотоннажных автомобилей Компас (Компас 5, 6, 9, 12).

"В 2024 году мы намерены и дальше идти вперед, реализуя стратегию развития, утвержденную советом директоров и основными акционерами в декабре 2023 года. "Камаз" и дальше будет обеспечивать потребителей качественной продукцией широкого модельного ряда", - отметил генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин, слова которого приводятся в сообщении.