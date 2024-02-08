Wildberries проведет внутреннее расследование после драки на складе

Склад работает штатно, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries проведет внутреннее расследование после инцидента с конфликтом между сотрудниками на логистическом центре компании в Электростали, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На территории логистического центра в Электростали действительно произошел конфликт между занятым на складе и сотрудником ГБР. Служба безопасности совместно с прибывшими представителями силовых органов оперативно предотвратили дальнейшие разбирательства. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Около 10 человек доставлены в местное отделение для выяснения обстоятельств. "В компании будет проведено внутреннее расследование. На данный момент склад работает штатно", - добавили в Wildberries.