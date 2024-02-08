Отраслевое объединение ФРГ указало на важность поставок СПГ из США

Это необходимо для освобождения ЕС от российской энергетической зависимости, заявил глава Zukunft Gas Тимм Келер

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Германское отраслевое объединение Zukunft Gas в преддверии визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон подчеркнуло важность поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США.

"Поставки из США по-прежнему необходимы для освобождения ЕС от российской энергетической зависимости. Американские экспортеры СПГ за последние два года сделали многое для замены поставок российского газа. Поэтому мы крайне критически относимся к объявленному прекращению утверждения новых терминалов для приема СПГ", - заявил агентству DPA глава Zukunft Gas Тимм Келер.

В январе президент США Джо Байден распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны. Как отмечало агентство Reuters, этот шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений по возведению новых предприятий по производству СПГ. Келер указал, что "неопределенность негативно повлияла на рынок". По его словам, "принципиально важно", чтобы Шольц выступал за сохранение конкурентоспособных цен на газ и, следовательно, за долгосрочные контракты на поставку СПГ, чтобы обеспечить энергетический переход в Германии.

Кроме того, глава объединения предупредил о повышении цен на газ в Германии. Это также ударит по будущим газовым электростанциям, которые должны обеспечить расширение использования возобновляемых источников энергии и отказ от угля. "Немецкие СПГ-терминалы, построенные в прошлом году и находящиеся в стадии строительства, планируются с учетом того, что американский СПГ будет доступен и будет доставлен в Европу. Германия, а также страны Европы рассчитывают на то, что США будут сотрудничать с ними и оставаться надежным партнером в области доступной энергетики", - резюмировал он.

8 февраля Шольц отправится с визитом в США. 9 февраля он встретится с Байденом. Ожидается, что собеседники подтвердят намерение продолжать оказание поддержки Украине. Стороны также обсудят "координацию в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне", намеченного на июль.

Важность СПГ для Германии

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия стала отказываться после обострения конфликта на Украине.

Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной. Правительство ФРГ в сложившейся ситуации рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ. Суммарная мощность действующих плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. Это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку".