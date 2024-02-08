Yandex N.V. запретили в течение пяти лет создавать аналогичные "Яндексу" сервисы

Исключением будут выделяемые зарубежные стартапы Avride, Toloka, Nebius и TripleTen, которые можно будет развивать везде, кроме России и Белоруссии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Нидерландская компания Yandex N.V. по итогам реструктуризации не сможет создавать и развивать сервисы, аналогичные бизнесам "Яндекса" в течение пяти лет по всему миру. Об этом говорится в документах для голосования акционеров по реструктуризации бизнеса.

"По соглашению о неконкуренции, нидерландской Yandex N.V. запрещено создавать и развивать сервисы, аналогичные бизнесам "Яндекса". Запрет будет действовать в течение пяти лет во всем мире", - отмечается в документах.

Отмечается, что исключением будут выделяемые зарубежные стартапы Avride, Toloka, Nebius и TripleTen, которые можно будет развивать везде, кроме России и Белоруссии. "При этом независимо от рынка, им запрещено развиваться так, чтобы создавать конкуренцию сервисам "Яндекса". По этому соглашению "Яндекс" сможет развивать свои сервисы без каких-либо ограничений", - добавляется в документах.